Михаил Ходорковский: Успех оппозиции или торжество фальсификаций?

Оппозиции пришлось буквально выгрызать победу своих кандидатов вопреки фальсификациям, для которых в этот раз было предоставлено вместо одного три дня при дальнейших ограничениях для наблюдателей.

Более 20 обысков в региональных штабах и у кандидатов в один день меньше чем за неделю до выборов. Арест исполнительного директора «Открытки» Андрея Пивоварова (он еще в заключении)...

Только самоотверженностью людей и высочайшей самодисциплиной можно объяснить победу 60 представителей нашего проекта «Объединенные демократы» в Ивановской, Новгородской, Владимирской областях и республике Татарстан, ряда представителей Штабов Навального в Новосибирске и Томске, представителей «Городских проектов» Максима Каца в Томске и Самаре.

Это лучшее доказательство, что там, где люди готовы стоять за свое - они побеждают несмотря ни на какие препоны.

Я поздравляю всех этих мужественных людей и обещаю всемерную правовую поддержку в их непростой работе.

Ну а нам всем предстоит подготовка к новой драке.

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