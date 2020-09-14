ЕС отказался признавать результаты выборов в Крыму

В Евросоюзе заявили о непризнании российских региональных выборов, проведенных на территории Крыма и Севастополя. «Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведения выборов на Крымском полуострове», — цитирует DW заявление Европейской службы внешних связей.

В документе указывается, что «любой, кто избран в ходе организованного Россией голосования на Крымском полуострове, и претендует на то, чтобы «представлять» Крым и Севастополь, не будет признан Евросоюзом в качестве представителя тех территорий, которые являются частью Украины».

На выборах в Севастополе победил временно исполняющий обязанности губернатора, кандидат от «Единой России» Михаил Развожаев, набравший более 85% голосов.