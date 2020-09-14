Отравление Навального «Новичком» подтвердили независимые лаборатории Франции и Швеции

Французская и шведская лаборатории подтвердили наличие нервно-паралитического вещества типа «Новичок» в организме Алексея Навального. Об этом заявило правительство Германии, передает Euronews.

«Вместе с Францией и Швецией немецкое правительство попросило европейских партнеров провести независимую перепроверку выводов Германии на основе новых проб Навального. Теперь имеются результаты проверок в специальных лабораториях Франции и Швеции, и они доказывают немецкие данные», — говорится в сообщении.

Повторное исследование было проведено специалистами Организации по запрещению химического оружия после того, как 3 сентября немецкие эксперты сделали вывод о наличии в организме политика вещества группы «Новичок».