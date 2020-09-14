Три новые партии освобождены от сбора подписей при выборах в Госдуму

В 2021 году в парламентских выборах без сбора подписей смогут принять участие 16 политических партий, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. К уже имеющим эту привилегию добавились три новые партии — «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «За правду», передает «КоммерсантЪ».
«Мы можем предварительно сказать, какие политические партии будут иметь преференции на предстоящих выборах в Госдуму восьмого созыва. 13 партий имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, теперь их число возрастает до 16. Как следствие, существенно повышается уровень конкуренции», — сказала Памфилова.
По ее словам, три новых партий преодолели пятипроцентный барьер. «Интерфакс» уточняет, что кандидаты партии «Новые люди» прошли в заксобрания Рязанской (5,69%), Новосибирской (6,97%), Костромской (7,5%) и Калужской областей (8,04%). «За правду» прошла в заксобрание Рязанской области, набрав 7,03%, «Зеленая альтернатива» — в Коми (9,99%).
По законодательству без сбора подписей в парламентских выборах могут участвовать партии, имеющие фракцию в Госдуме, либо набравшие по итогам прошлых думских выборов 3%, либо имеющие хотя бы одну фракцию в региональном заксобрании, то есть прошедшие туда по партийным спискам. Список партии должен набрать более 5% на выборах в заксобрание одного из 85 субъектов.