Три новые партии освобождены от сбора подписей при выборах в Госдуму

По законодательству без сбора подписей в парламентских выборах могут участвовать партии, имеющие фракцию в Госдуме, либо набравшие по итогам прошлых думских выборов 3%, либо имеющие хотя бы одну фракцию в региональном заксобрании, то есть прошедшие туда по партийным спискам. Список партии должен набрать более 5% на выборах в заксобрание одного из 85 субъектов.