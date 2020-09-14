Из списков «Умного голосования» в региональные парламенты прошли 18 человек

По предварительным итогам голосования на выборах в региональные парламенты, из 239 кандидатов, которых поддержал проект «Умное голосование» Алексея Навального, мандаты смогли получить 18 человек, или 7,5% от общего числа поддержанных проектом кандидатов.

Как пишет Znak.com, больше всего мандатов кандидаты УГ могут получить в Новосибирской области: в местное Заксобрание проходят восемь человек, из которых пятеро представляют КПРФ, двое — «Родину» и один самовыдвиженец. В Костромской областной думе прошли пять кандидатов УГ из 25 — это представители социальной защиты, «Яблока», КПРФ и «Справедливой России». В Воронежской областной думе мандат получит кандидат от «Справедливой России», а в Госсовете республики Коми — от КПРФ. Два мандата взяли в Челябинской области справедливороссы. В Рязанской областной думе мандат получит представитель «Справедливой России»

Всего в единый день голосования 13 сентября прошло 11 кампаний в региональные парламенты.