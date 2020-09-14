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«Единая Россия» потеряла большинство в трех регионах

14.09.2020

Партия «Единая Россия» не смогла обеспечить себе большинство на выборах в законодательные собрания в Томске, Новосибирске и Тамбове.

В Томске партия формально победила на выборах, набрав почти 24,5% голосов, но потеряла большинство. КПРФ набрала 17,5% голосов, «Новые люди» — 15%, ЛДПР — 14%, «Справедливая Россия» — 11%. В Новосибирске, по предварительным данным, ЕР также потеряла большинство, набрав 44% голосов. На выборах в Тамбовскую городскую думу ЕР заняла второе место (20,6%), а лидером стала партия «Родина» — 45,7%. На третьем месте коммунисты — 11,2%, ЛДПР набрала почти 8%, передает РБК.

В Новосибирске в горсовет прошел глава местного отделения штаба Алексея Навального Сергей Бойко. В Томске на выборах депутатов городской думы победила глава городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева.

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