Главное в политике за 9 сентября

ГЛАВНОЕ

• Мария Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти в Белоруссии — спустя два дня после похищения, она нашлась в минском СИЗО.

• Следственный комитет официально подтвердил арест Колесниковой и Максима Знака, который также получил статус подозреваемого — они «с помощью СМИ и интернета» работали на «дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда нацбезопасности», заявили в СК.

• «Мы видим, что власть вместо того, чтобы начать диалог, продолжает действовать с помощью силы, угроз, запугивания и давления», — ответили в Координационном совете, потребовав освободить политзаключенных.

• На свободе и в Белоруссии из членов президиума КС осталась только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая не собирается покидать страну, несмотря на слежку.

• Для охраны Алексиевич к ней приехали дипломаты стран ЕС. «Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест белорусским режимом», — написала глава МИД Швеции Анн Линде, поделившись в Twitter фото дипломатов с Алексиевич у нее дома.

• «Чем более поганый в стране режим, тем хуже он относится к своим Нобелевским лауреатам. Светлана Алексиевич — гордость Беларуси, прекрасный представитель прекрасной литературы. И Лукашенко надо было бы кланяться ей в ножки», — отмечает историк Тамара Эйдельман.

• «Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна, — пишет сама Алексиевич. — Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья».

• С просьбой поддержать белорусский народ, а не Лукашенко обратилась к россиянам и бывший кандидат в президенты в Белоруссии Светлана Тихановская.

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Взятку в почти 3 млрд руб. получил президент Татарстана Рустам Минниханов от основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна — это среди прочего утверждается в расследовании ФБК о коррупции в республике.

РЕПРЕССИИ

• Обыски по 22 адресам прошли у участников проекта «Объединенные демократы» движения «Открытая Россия» в Москве, Владимирской, Ивановской, Новгородской областях и Татарстане — проводились они в рамках дела ЮКОСа. «Объединенные демократы» — проект, помогающий избираться кандидатам в муниципальные депутаты.

В МИРЕ

• Сербия отказалась от совместных с Россией и Белоруссией военных учений.

• «Решительно осудили доказанное отравление» Алексея Навального министры иностранных дел стран G7, а также глава дипломатии ЕС.