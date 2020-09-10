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Актриса из программы Тиграна Кеосаяна извинилась за роль протестующей белоруски

10.09.2020

Актриса Екатерина Шмакова извинилась за роль протестующей белоруски в передаче Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», которая выходит на российском НТВ. В рамках программы героиня Шмаковой — участница протестов в Белоруссии — жаловалась на низкие гонорары за участие в демонстрациях и объясняла выход на улицы желанием познакомиться с сотрудниками ОМОНа: «Мужики там крепкие, обнимут так обнимут».

После выхода программы Шмакова извинилась за участие в ней, разместив видео в Facebook.

НТВ позиционирует «Международную пилораму» как «сатирический проект, авторы которого в неповторимом стиле успешно смешивают политику и юмор», а ведущий Тигран Кеосаян «в свойственной ему язвительной манере разбирает события мировой политики». Художественный руковолитель программы — супруга Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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