Георгий Сатаров про двух диктаторов и про нас грешных

Два престарелых диктатора наконец-то создали союз. Их почему-то называют президентами, одни по привычке, другие, чтобы не связываться. Старость может вызывать уважение и умиление. Их старость вызывает страх и омерзение, потому что это старость сильно засидевшихся диктаторов. Для этого они преступали законы, божьи и человеческие. Они цепляются за власть всеми доступными им средствами, вплоть до убийств. Они не могут уйти, потому что уверены – с них взыщется. Они всегда ненавидели друг друга, но сейчас создали союз. Он склеен общим страхом общего конца, после которого обязательно взыщется. Наконец, их союз – это союз не за, а против. Ведь у них общий враг – их народы.

Их народы – это все мы, без разбору национальности и гражданства: беларусы, русские, украинцы, татары, евреи… Мы все, кто живет в двух странах от Бреста до Хабаровска, в странах, которые они, свихнувшись, считают своей собственностью. Мы все, без разбору, потому что их страх слеп. И их цепные псы, которых они спускают на нас, также слепы, и не разбирают – кто перед ними: тот, кто уже не может терпеть, рассердился и выходит против них; или тот, кто по застарелой привычке бездумно верит любой власти; или тот, кто случайно подвернулся под руку, ибо не помышлял и боялся выходить. Их длящаяся власть – это наша общая угроза, всех нас, от Бреста до Хабаровска.

Сейчас обоим диктаторам страшнее всего в Беларуси. Поэтому Путин посылает туда своих псов. Если что, они станут личной гвардией, последним заслоном Лукашенко, поскольку свои либо сбегут от него на запасные аэродромы, либо переметнутся, чтобы уцелеть. А до этого псы-садисты будут избивать тех, кого батька боится больше всего – женщин Беларуси. А через месяц их страх переместится в Россию, где выборы, и они оба боятся их. Тогда батькины цепные псы поедут в горячие точки России. Но для этого им во что быто ни стало надо сейчас подавить протест в Беларуси, да так, чтобы не повадно было и в России. Ведь скоро выборы.

Они обречены. Но их конец может обойтись нам слишком дорого, любому из нас, нашим родным и друзьям, в своей и соседней, братской стране. И нашим странам. Значит нам тоже нужен союз. Мы должны быть едины, до самого их конца. Сейчас наша общая угроза молчание высвобождает отряды Росгвардии, посылаемые Путиным в Беларусь. Каждый из нас, примолкших – это дубинка, обрушившаяся на удивительных женщин Беларуси, на их молодежь, на всех наших братьев там. Молчание в России сейчас не менее чудовищно, чем преступления этих диктаторов, ибо покрывает эти преступление.

Я уверен, что нас, недовольных, миллионы. Путин может догадываться, но заставляет себя не верить в это. Значит надо убедить его в этом. Главный удар, который мы можем нанести нашему диктатору, это предстоящие выборы. Мы все должны идти на них и голосовать против его партии и его ставленников. Мы все должны постоянно призывать это делать тех, кто еще колеблется. И Путин должен знать, что мы это делаем каждый день. И он должен знать, что там, на улицах городов Беларуси – это и мы тоже, потому что мы вместе, потому что мы любим беларусов, восхищаемся ими и, черт побери, завидуем. И мы не позволим ему задавить протест наших братьев. Он должен знать, что ему не до батьки, потому что мы все рассержены и больше не молчим. Мы действуем, нас много, и мы едины. И для него слишком большая роскошь – держать вдали от себя хотя бы взвод гвардейцев. И этим мы поможем протесту в Беларуси.

Алексей Навальный вышел из комы. Время выходить и нам.

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