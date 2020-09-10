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Reuters: российские хакеры подозреваются в атаке на предвыборную кампанию Байдена

10.09.2020

Компания Microsoft недавно предупредила одну из основных фирм, консультирующих кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, что та, предположительно, стала мишенью для поддерживаемых российскими властями хакеров. Об этом Reuters сообщили несколько источников.

Атаки были направлены против сотрудников вашингтонской фирмы SKDKnickerbocker, которая занимается разработкой стратегий и коммуникациями, связанными с предвыборными кампаниями. Она работала с Байденом и другими известными демократами последние два месяца.

Отмечается, что хакеры не смогли получить доступ к сетям компании, так как «они хорошо защищены».

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