В 11 регионах России фиксируются вспышки коронавируса

Вспышки коронавируса фиксируются в 11 регионах России, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

«Всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт», — цитирует медика ТАСС.

За последние сутки в России зарегистрировано 5363 случая заражения коронавирусом. Самый высокий прирост показали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Ростовская области. Всего в стране зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, умерли 18 263 человек.