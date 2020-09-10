Давшего на Фургала показания выпустили из СИЗО

Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего партнера Сергея Фургала, который признал вину и дал показания на бывшего губернатора. Об освобождении Николая Мистрюкова просил следователь, передает ТАСС.

Ранее Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием. Экс-партнер Фургала заявил, что бывший губернатор Хабаровского края является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Первоначально Мистрюков не признавал свою вину и показаний не давал. Но, как рассказывала член ОНК Ева Меркачева, в СИЗО у него диагностирован рак, он начал терять зрение, но ни лекарств, ни обезболивающих в СИЗО ему не давали.