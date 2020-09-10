Александр Архангельский — Светлане Алексиевич

Дорогая Светлана, конечно, мы не можем молчать, да и не молчим, хотя голоса не всегда проходят сквозь шумовую завесу. Трудно (да и возможно ли в принципе) найти сколько-нибудь умного, как минимум вменяемого человека, который не был бы солидарен с народом Беларуси и не презирал пародийного диктатора, лжеца, насильника, губящего страну, разлагающего государство и унижающего граждан. Я верю, что у вас получится — медленно, упорно, мирно. И это будет новая страница в истории европейской свободы.