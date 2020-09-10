В большинстве случаев «Умное голосование» предлагает выбирать представителей КПРФ

57% кандидатов «Умного голосования» в региональные парламенты оказались выдвиженцами КПРФ, показало исследование «Открытых медиа». Команда ФБК свои списки не обнародует, но журналистам удалось воспроизвести полный список поддержанных УГ кандидатов во всех 11 заксобраниях, где пройдут выборы.

Всего на выборах 11 региональных парламентов УГ поддержало 239 кандидатов, из них 136 коммунистов, 52 эсера, 33 члена ЛДПР, шесть человек от партии «Родина», по четыре «яблочника» и члена партии «Социальной защиты», три самовыдвиженца и один член партии Захара Прилепина «За правду».

Похожая ситуация сложилась и в 2019 году на выборах в Мосгордуму: тогда из 45 округов сторонникам Навального предложили проголосовать за 33 коммунистов. В итоге в столичный парламент прошли 13 депутатов от КПРФ.