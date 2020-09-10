Мария Колесникова потребовала возбудить дело против задержавших ее силовиков

Член президиума КС Белоруссии Мария Колесникова требует у Следственного комитета возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы физической расправы. В заявлении Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября и все, что с ней происходило: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы лишения жизни, попытка силой выдворить за пределы страны, передает TUT.BY.

Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ.

«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально <…> Таким образом, перечисленными выше должностными лицами ГУБОПиК и КГБ в отношении меня совершен ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека, незаконное лишение свободы, угрозы убийством», — говорится в заявлении Колесниковой.



