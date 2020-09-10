Совет Европы учредит международный орган для расследования нарушений прав человека в Белоруссии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по юридическим вопросам и правам человека сообщил, что СЕ намерен учредить международный орган для расследования преступлений против прав человека в Белоруссии. Отмечается, что к расследованию должны быть привлечены как власти, так и представители гражданского общества Белоруссии. А результаты будут опубликованы и предоставлены любым национальным или международным правоохранительным органам, желающим и способным преследовать массовые нарушения прав человека, совершенные в Белоруссии.

«Имеются многочисленные достоверные сообщения о массовых и серьезных нарушениях прав на свободные и справедливые выборы, свободу выражения мнений и собраний, — говорится в заявлении. — Есть информация и о пытках и бесчеловечном и унижающем достоинство обращении с мирными демонстрантами».

Из-за выявленных нарушений комитет отказывается признать результат последних президентских выборов и требует проведения повторных под наблюдением международных наблюдателей.