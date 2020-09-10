Помпео: за отравлением Навального вероятно стоят «высокопоставленные российские чиновники»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что с большой вероятностью отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве.

«Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть… И когда они видят попытку отравить диссидента, и они осознают, что существует значительная вероятность, что это в действительности исходило от высокопоставленных российских чиновников, я думаю, что это нехорошо для русского народа», — цитирует Помпео AFP.

Помпео вновь заявил, что США и их европейские союзники хотят, чтобы Россия «привлекла к ответственности виновных», и отметил, что Вашингтон также попытается установить их.

AFP отмечает, что слова Помпео прозвучали, несмотря на комментарий президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе говорил о том, что он не видел доказательств отравления Навального.