Германия отказалась передать России материалы по Навальному

Алексея Навального отравили неизвестным ранее вариантом «Новичка», пишут СМИ, а Берлин отказался передавать Москве результаты анализов, взятых у политика.

Все материалы переданы в Организацию по запрещению химоружия, сообщает DPA со ссылкой на германское министерство обороны, передает «Интерфакс». Представитель правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что Берлин не видит оснований передавать эти данные напрямую России и призвала Москву предоставить информацию об инциденте.

Еженедельник Die Zeit в свою очередь пишет со ссылкой на источники, что Навального отравили усовершенствованным вариантом «Новичка». По данным издания, этот химагент является «более зловредным и смертоносным, чем уже известные» вещества семейства «Новичок», передает публикацию DW.

Как отмечает газета, следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил. Яд сотрудники спецслужб добавили в чай, который Навальный пил в аэропорту, или же нанесли его на поверхность чашки. По этой версии, политик должен был умереть еще на борту самолета. То, что он выжил, по данным германских спецслужб, объясняется «лишь стечением удачных обстоятельств»: быстрой реакцией пилота, совершившего вынужденную посадку лайнера, и врачей в Омске, которые вкололи Навальному атропин.