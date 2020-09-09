СК Белоруссии: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы

В Следственном комитете Белоруссии сообщили об аресте с санкции прокурора оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака. Они являются подозреваемыми по уголовному делу о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, говорится в сообщении СК.

«В ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов», — заявили в СК.

По подозрению в совершении указанного преступления также задержан Илья Салей.