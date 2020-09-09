Василий Вайсенберг: ЦИК выбрал опасный путь

В ЦИКе решили, что они тоже умеют в «перехвати повестку и возглавь». Теперь придомовое голосование официально называется «голосованием на пеньке». «Почему на пеньке, а не пеньках? Так мы нашли только один такой пень в Ульяновской области», - Элла Памфилова. И это не ИА Панорама.

А дальше в ЦИКе показали целый сюжет про пенек в селе Комаровка Ульяновской области. Это пень имеет вековую историю, делится своими знаниями местная жительница.

Голосование на пеньках - это мем с общероссийского голосования. Так называли абсолютно бесконтрольный процесс волеизъявления. Опасный путь выбрали в ЦИКе.



