Адвоката Марии Колесниковой задержали по уголовному делу

Силовики в Минске после обыска задержали юриста штаба Виктора Бабарико и адвоката Марии Колесниковой Илью Салея. Ему инкриминируют ст. 361 УК («Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности»), передает TUT.BY. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее сегодня также задержали юриста штаба Виктора Бабарико Максима Знака. Мария Колесникова взята под стражу и находится в СИЗО.



