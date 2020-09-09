Главы МИД G7 «осудили доказанное отравление» Навального

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава дипломатии ЕС «решительно осудили доказанное отравление» Алексея Навального. В совместном заявлении министры призвали российские власти «в срочном порядке и в полной мере установить того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление», передает DW.

«Любое применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия», — отмечается в заявлении.

Покушение на Навального, по мнению дипломатов, стало очередным серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму в России и угрозой для остальных защитников политических и гражданских прав и свобод в стране.