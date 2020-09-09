Светлана Алексиевич отказалась покидать Белоруссию

Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич заявила журналистам, что не планирует покидать страну. При этом она отметила: «Но вы знаете, какие у них способы», передает «Интерфакс».

Алексиевич также рассказала, что еще в августе, после проведения выборов президента Белоруссии, заметила за собой слежку, которая продолжается.

По ее словам, утром 9 сентября ей кто-то «без конца звонил в дверь», и это были «профессиональные звонки», что заставило ее встревожиться.