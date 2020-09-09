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Замминистра энергетики обвинили в хищении более 600 млн рублей

09.09.2020

Задержанному накануне заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в мошенничестве.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения не менее 603 млн руб., выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России для создания информационной системы. По версии следствия, к нему причастны бывший директор ФГБУ «РЭА» Анатолий Тихонов, его советник Роман Рыжков, а также вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Все они задержаны.

«Ныне Тихонов занимает должность заместителя Министра энергетики Российской Федерации. При этом он попытался скрыться, применяя различные  способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», — отмечается в сообщении СК.

Тихонову, Макарову, Серебрякову и Рыжкову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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