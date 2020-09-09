Обыски у «Объединенных демократов» продолжились в Новгородской области

Силовики пришли с обысками к координатору «Объединенных демократов» в городе Боровичи Новгородской области Александру Костюхину и кандидату Сергею Максименко в городе Чудово. Об этом сообщается в telegram-канале движения.

Всего сегодня обыски прошли по 18 адресам в Москве, Ивановской, Владимирской областях и Татарстане. Приходили и в редакцию «МБХ медиа». Все постановления на обыск выписаны Басманным судом Москвы в рамках дела ЮКОСа.

«Объединенные демократы» — это проект «Открытой России», помогающий избираться кандидатам в муниципальные депутаты. Проект проводит обучение не только кандидатов, но и сопровождает уже избранных оппозиционных депутатов в их работе.





