Мария Колесникова нашлась в минском СИЗО

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, похищенная 7 сентября, находится в минском СИЗО. Об этом сообщил ее отец Александр Колесников.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — сказал Колесников порталу TUT.BY.

Ранее спецслужбы пытались выдворить Колесникову и двух ее соратников из страны, но она разорвала свой паспорт, после чего была задержана. Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.



