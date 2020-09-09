Борис Вишневский: Обыкновенный лукашизм

К тому, что испокон веку считалось позорным для тех, кто считает себя мужчиной.

В том числе, среди них замечены "зеленые человечки" - в форме без опознавательных знаков и в балаклавах, очень похожие на тех, кого недавно засняли в минском аэропорту. Не тот ли это "резерв сотрудников правоохранительных органов", который Путин грозился послать на помощь Лукашенко?

Своих карателей уже не хватает - приходится одалживать у "старшего братка"?

С одной стороны, когда бесчинствуют люди не в форме - у граждан есть все законные основания дать отпор.

А с другой, как пишут мне в комментах из Беларуси, "проломишь такому гоблину голову подручными средствами - в "суд" придёт 10 безымянных свидетелей в балаклавах и скажут, что "потерпевший" был в форменной одежде, представился, предъявил удостоверение сотрудника органов внутренних дел и предупредил о применении физической силы. А видеозаписи "суд" смотреть не будет"...

Параллельно с избиением женщин и стариков, колхозный диктатор приглашает к себе брать интервью российских пропагандистов с низкой социальной ответственностью - на которых, чтобы заклеймить, еще надо найти место, свободное от клейма.

И заявляет им, что Беларусь только на нем и держится, и что просто так он не уйдет, потому что иначе "его сторонников начнут резать".

Это, видимо, должно укрепить его дух его карателей (других сторонников у Лукашенко уже нет) и заставить их еще ретивее избивать женщин и стариков.

То, что сейчас происходит в Беларуси - обыкновенный лукашизм.

Точнее, фашизм 21 века. Без всяких преувеличений.

То, что называется преступлениями против человечности, в соответствии с международным правом. И не имеет срока давности. И не является внутренним делом белорусского государства.

9 сентября белорусскому сопротивлению исполняется месяц.

Оно обязательно победит, как бы не сопротивлялся Лукашенко и его каратели.

Как бы не врала пресс-обслуга российского диктатора о том, что в Беларуси "нет политзаключенных".

И как бы не стремился он сам помочь "социально близкому" соседу.

Вопрос только во времени.

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