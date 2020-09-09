Светлана Тихановская обратилась к россиянам

Бывший кандидат в президенты в Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Россянам с просьбой поддержать белорусский народ, а не Александра Лукашенко.

«Мы, Белорусы, очень признательны россиянам, которые уже поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Мы не забудем никакие из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это! Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность разговаривать с простыми белорусами — и транслировать их мнения. Это правда помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды, мешает настроить наши народу друг против друга. Давайте не позволим пропаганде отравить взаимоотношения между дружественными народами, а необдуманным решениям политиков — ударить по интересам как Беларуси, так и России. Поддержите белорусский народ», — сказала Тихановская.



