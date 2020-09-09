В США рассматривают санкции против Белоруссии

Власти США рассматривают возможность введения санкций против Белоруссии из-за преследования оппозиции, заявил Госсекретарь Майкл Помпео

«Соединенные Штаты в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для повышения ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси. Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности г-жи Колесниковой и всех несправедливо задержанных», — говорится в заявлении.

Помпео призвал белорусские власти прекратить насилие в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова, и вступить в конструктивный диалог с настоящими представителями белорусского общества.