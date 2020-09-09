В Минске задержан член Координационного совета Максим Знак

В Минске задержали члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака, а у Марии Колесниковой проходит обыск. Таким образом на свободе в Белоруссии из Координационного совета осталась только Светлана Алексиевич.

Как рассказали в КС, утром Знак успел сообщить, что в штаб Виктора Бабарико пришли люди в масках. С этого момента связи с ним нет. По информации адвоката Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В квартире Знака планируется обыск.

Ранее он проходил по делу как свидетель, его правовой статус на данный момент неизвестен.

Также стало известно, что у Марии Колесниковой проходит обыск. Вместе с тем, ее адвокаты и родные до сих пор не знают ее точное местонахождение.

«Мы видим, что власть вместо того, чтобы начать диалог, продолжает действовать с помощью силы, угроз, запугивания и давления. Координационный совет требует немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также подтвердить возможность свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко, Светланы Тихановской, Ивана Кравцова и Антона Родненкова в Беларусь», — говорится в сообщении КС.