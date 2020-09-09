К участникам предвыборного проекта «Открытой России» пришли с обысками

В нескольких регионах проходят обыски у участников проекта «Объединенные демократы» движения «Открытая Россия». Силовики в московский офис организации, а также в дома активистов во Владимирской, Ивановской областях и Татарстане, передает «ОВД-Инфо». Все постановления на обыск выписаны Басманным судом Москвы в рамках дела ЮКОСа.

Силовики пришли и в редакцию «МБХ медиа».

«Объединенные демократы» — это проект «Открытой России», помогающий избираться кандидатам в муниципальные депутаты. Проект проводит обучение не только кандидатов, но и сопровождает уже избранных оппозиционных депутатов в их работе.