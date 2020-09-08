После допроса задержали замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова

Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова после допроса в Следственном комитете задержали по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«КоммерсантЪ» пишет, что сотрудники ФСБ и главного следственного управления СКР провели сегодня обыски Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» министерства Игоря Кожуховского и других чиновников.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, хищения были совершены в рамках утвержденной в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса, порученной ФГБУ РЭА. На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн руб., часть из которых и была впоследствии, по версии следователей, похищена.