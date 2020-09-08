Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Как передают в КС, они в безопасности и чувствуют себя нормально.

Они пропали 7 сентября, как и член президиума КС Мария Колесникова. Утром 8 сентября власти Белоруссии заявили, что они пересекли границу с Украиной, Колесникову белорусские пограничники задержали. Официально ее местонахождение не известно. Сторонники сообщали, что она может находиться в Мозырском погранотряде. Она не стала покидать страну, для чего разорвала паспорт. Оппозиционеров выдворили из страны насильно.

Между тем, перестала выходить на связь доверенное лицо лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Антонина Коновалова, сообщает «Интерфакс».