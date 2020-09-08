Силовики разгоняли московские протесты-2019 по правилам контртеррористической операции

Полиция и Росгвардия разгоняли акции протеста в Москве летом 2019 года по правилам контртеррористических операций. Об этом говорится в ответе России верховному комиссару ООН по правам человека, передают «Открытые медиа».

В документе отмечается, что действия полиции и Росгвардии соответствовали не только российскому законодательству, но и Декларации о полиции, принятой ПАСЕ в 1979 году. Подчеркивается, что в июле и в августе 2019 года в Москве были предприняты попытки провести ряд несанкционированных массовых акций протестного характера, а в ответ полиция разработала специальные планы и реализовала «многочисленные контртеррористические меры в полном соответствии с заранее подготовленным протоколом».

В ответ на предположения о том, что массовые протесты были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы, российские власти заявили, что требования к регистрации соответствуют международным стандартам в области прав человека, а сами выборы были конкурентными.

В результате разгонов акций протеста летом 2019 года были задержаны 2508 человек, большинство из них привлекли к административной ответственности. Было возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков, которое объединили с пятью делами о насилии в отношении представителей власти. Кроме того, было возбуждено дело о повторном нарушении правил организации или проведения митинга в отношении Константина Котова, которого осудили. В Москве настаивают, что все это было сделано в полном соответствии с законодательством о митингах.