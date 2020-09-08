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Меркель: решение по «Северному потоку-2» примут страны ЕС

08.09.2020

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что решение о возможных санкциях в отношении проекта «Северный поток-2» будет не германским, а европейским. Об этом она сказала на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге, передает BBC

По ее словам, окончательное решение не принято, так как реакция стран ЕС на ситуацию с отравлением Алексея Навального появится после получения объяснений со стороны России.

Отравление Навального, так же как и угрозы со стороны России начать интервенцию в Белоруссию, должны послужить для Германии толчком к отказу от строительства трубопровода «Северный поток-2», считает глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Это последний сигнал для правительства ФРГ, чтобы остановить российско-германский проект, сказал Моравецкий телеканалу Bloomberg TV, передает DW.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею закрытия проекта «Севеорный поток-2».

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