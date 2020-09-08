Леонид Волков: Подготовили списки для Умного голосования

Мы сегодня выкатили на сайт списки кандидатов. Всего Умное голосование поддерживает 1171 кандидата на этих выборах. Одна тысяча сто семьдесят одного.

Это все выборы

— в законодательные собрания регионов,

— в городские советы региональных центров,

— в городские советы крупных городов (с населением больше 200 тысяч человек)

(А также довыборы в Госдуму по 4 округам).

Еще раз повторю, что Умное голосование не дает рекомендаций на выборах (и тем более довыборах) в малых городах и сельских округах, это еще многие тысячи округов и кандидатов; у нас не было (и ни у кого нет) ресурса их все проанализировать. 1171 округ это уже очень много (в прошлом году было 775 округов), это порядка 6-7 тысяч кандидатов, которых пришлось отсмотреть и проанализировать.

Еще раз повторю, что на всех губернаторских выборах (их 16) Умное голосование не рекомендует конкретной фамилии, а предлагает голосовать за любого кандидата, кроме кандидата от власти. Губернаторские выборы проводятся в два тура. Голосование против кандидата от власти — это голосование за второй тур. Наша цель в том, чтобы кандидат от власти набрал меньше 50%, а уж кто из прочих кандидатов выйдет во второй тур против него — ну так значит, тот и есть самый сильный оппонент, его и будем дальше поддерживать.

Наконец, важно сказать, что мы не могли не допустить какого-то количества ошибок. (Если округов 1171, а мы ошибаемся в 5% случаев, что вообще-то отличный показатель — это 58 ошибок). Мы постараемся все перепроверить и поправить. Рассылка по электронной почте с рекомендациями будет через пару дней; и на сайт советуем еще раз заглянуть непосредственно перед тем, как идти голосовать или даже прямо на участке.

Почему возникают ошибки и исправления? Например, в Ульяновске еще сегодня и завтра (!) идут суды, и, видимо, восстановят несколько сильных кандидатов от КПРФ. А, например, в Смоленске (округ 13), хороший независимый кандидат был снят с выборов, потом восстановился, но в базе ЦИК РФ (!) значился еще вчера как снятый и, соответственно, в наши рекомендации не попал: сейчас вернем его. Вот такого рода исправлений еще сколько-то будет, но, конечно, надеемся, что по минимуму.

Всем кандидатам Умного голосования желаем победы!

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