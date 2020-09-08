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Леонид Волков: Подготовили списки для Умного голосования

08.09.2020

Всего Умное голосование поддерживает 1171 кандидата на этих выборах

Мы сегодня выкатили на сайт списки кандидатов. Всего Умное голосование поддерживает 1171 кандидата на этих выборах. Одна тысяча сто семьдесят одного.

Это все выборы

— в законодательные собрания регионов,

— в городские советы региональных центров,

— в городские советы крупных городов (с населением больше 200 тысяч человек)

(А также довыборы в Госдуму по 4 округам).

Еще раз повторю, что Умное голосование не дает рекомендаций на выборах (и тем более довыборах) в малых городах и сельских округах, это еще многие тысячи округов и кандидатов; у нас не было (и ни у кого нет) ресурса их все проанализировать. 1171 округ это уже очень много (в прошлом году было 775 округов), это порядка 6-7 тысяч кандидатов, которых пришлось отсмотреть и проанализировать.

Еще раз повторю, что на всех губернаторских выборах (их 16) Умное голосование не рекомендует конкретной фамилии, а предлагает голосовать за любого кандидата, кроме кандидата от власти. Губернаторские выборы проводятся в два тура. Голосование против кандидата от власти — это голосование за второй тур. Наша цель в том, чтобы кандидат от власти набрал меньше 50%, а уж кто из прочих кандидатов выйдет во второй тур против него — ну так значит, тот и есть самый сильный оппонент, его и будем дальше поддерживать.

Наконец, важно сказать, что мы не могли не допустить какого-то количества ошибок. (Если округов 1171, а мы ошибаемся в 5% случаев, что вообще-то отличный показатель — это 58 ошибок). Мы постараемся все перепроверить и поправить. Рассылка по электронной почте с рекомендациями будет через пару дней; и на сайт советуем еще раз заглянуть непосредственно перед тем, как идти голосовать или даже прямо на участке.

Почему возникают ошибки и исправления? Например, в Ульяновске еще сегодня и завтра (!) идут суды, и, видимо, восстановят несколько сильных кандидатов от КПРФ. А, например, в Смоленске (округ 13), хороший независимый кандидат был снят с выборов, потом восстановился, но в базе ЦИК РФ (!) значился еще вчера как снятый и, соответственно, в наши рекомендации не попал: сейчас вернем его. Вот такого рода исправлений еще сколько-то будет, но, конечно, надеемся, что по минимуму.

Всем кандидатам Умного голосования желаем победы!

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