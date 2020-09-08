Штаб Бабарико: Колесникова находится в Мозырском погранотряде

Пропавшая накануне член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в Мозырском погранотряде, сообщает штаб Виктора Бабарико. «В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский р-н, н.п. Прудок)», — говорится в сообщении штаба.

В интересах Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в в/ч 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, но ему сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет.

Государственный пограничный комитет, подтвердивший ранее задержание, так и не сообщил, ни кто задерживал Колесникову, ни по каким основаниям она задержана.