Лукашенко в Минске дал интервью представителям российских СМИ

Президент Белоруссии рассказал представителям российских СМИ о протестах, задержании оппозиционеров и своем правлении. Общались с ним главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий «России 1» Евгений Рожков и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

По словам Рожкова, Лукашенко заявил, что считает правильным задержание одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой. «Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — рассказал Рожков.

За акциями протеста в Белоруссии, по мнению Лукашенко, стоят США, которые действуют через центры в Польше и Чехии. «Мы спросили, кто в этом заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. Но есть причины и внутренние. Вторая причина внутренняя, которую он считает, это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс «буржуйчиков», которые «хотят власти», — передал Рожков.

С Координационным советом оппозиции Лукашенко общаться не намерен: «Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!»

«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь», — процитировал также Рожков Лукашенко.

Роман Бабаян привел еще одну цитату президента Белоруссии: «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!»

При этом Лукашенко заявил о готовности провести реформу Конституции, после которого он не исключает досрочных президентских выборов.