Волонтеры штаба Навального попали в больницу после нападение на офис

Трое волонтеров штаба Навального в Новосибирске доставлены в больницу после нападения на офис организации.

«Их всех тошнило, они все горячие, они заторможенные и у всех двоилось в глазах», — рассказала «Открытым медиа» офис-менеджер штаба Антонина Арефьева.

Директор ФБК Иван Жданов сообщает о двух госпитализированных волонтерах. По его словам, нападение на офис с химическим веществом — прямое следствие отсутствия расследования по отравлению Алексея Навального.

«Вчера еще 10-ки преступников сидели тихонько, а сейчас окончательно поняли, что если в полумиллионном городе можно нападать с боевым химическим оружием, то значит можно все, ничего за это не будет, раз тут новичком травят», — пишет он.

Ранее сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Ольга Гусева сообщила о нападении на штаб коалиции «Новосибирск 2020»: «неизвестный забежал в офис и разбил бутылку с неизвестным химическим составом. В офисе проходила лекция, было порядка 50 человек».

Во время лекции по наблюдению для агитаторов напали на штаб. Один из нападающих разбил бутылку с едкой жидкостью. Штаб эвакуирован, работает полиция. Утверждают, что какая-то Асд-фракция. Двое волонтеров в скорой. Единую Россию - это не спасет. pic.twitter.com/9cFPpvfYWz — Сергей Бойко (@_sergey_boyko) September 8, 2020

«Больница ужас. После того, как нас привезли, нас бегло опросили по жалобам, а потом начали спрашивать кто мы, что за штаб, против кого мы на выборах и тд. Как узнали, что мы от Навального — отношение к нам поменялось. Для них мы стали какой-то шуткой. Аню отказались обследовать», — рассказал в Twitter один из волонтеров Артем Яумбаев.