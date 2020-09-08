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Волонтеры штаба Навального попали в больницу после нападение на офис

08.09.2020

Трое волонтеров штаба Навального в Новосибирске доставлены в больницу после нападения на офис организации.

«Их всех тошнило, они все горячие, они заторможенные и у всех двоилось в глазах», — рассказала «Открытым медиа» офис-менеджер штаба Антонина Арефьева.

Директор ФБК Иван Жданов сообщает о двух госпитализированных волонтерах. По его словам, нападение на офис с химическим веществом — прямое следствие отсутствия расследования по отравлению Алексея Навального.

«Вчера еще 10-ки преступников сидели тихонько, а сейчас окончательно поняли, что если в полумиллионном городе можно нападать с боевым химическим оружием, то значит можно все, ничего за это не будет, раз тут новичком травят», — пишет он.

Ранее сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Ольга Гусева сообщила о нападении на штаб коалиции «Новосибирск 2020»: «неизвестный забежал в офис и разбил бутылку с неизвестным химическим составом. В офисе проходила лекция, было порядка 50 человек».


«Больница ужас. После того, как нас привезли, нас бегло опросили по жалобам, а потом начали спрашивать кто мы, что за штаб, против кого мы на выборах и тд. Как узнали, что мы от Навального — отношение к нам поменялось. Для них мы стали какой-то шуткой. Аню отказались обследовать», — рассказал в Twitter один из волонтеров Артем Яумбаев.

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