Иван Жданов о нападении на штаб Навального в Новосибирске

Прямо сегодня совершено нападение на штаб Навального в Новосибирске. Нападение с каким-то химическим веществом. Неизвестный бросил бутылку и убежал.

Уже двое волонтеров в больнице.

От степени опасности вещества и последствий зависит теракт это или хулиганство.

Но что сейчас уже понятно. Что вот это нападение с химическим веществом - прямое следствие отсутствия расследования по отравлению Навального.

Идея нападения с химией не пришла бы в голову преступнику, если бы люди, отравившие Навального были уже в СИЗО.

Вчера еще 10-ки преступников сидели тихонько, а сейчас окончательно поняли, что если в полумиллионном городе можно нападать с боевым химическим оружием, то значит можно всё, ничего за это не будет, раз тут новичком травят.

И под угрозой не только оппозиция.

Никто и не заметит как наступят следующие этапы:

- нападаю, потому что считаю, что это оппозиция;

- тот на кого я напал тот и есть оппозиция;

- просто нападаю, мне можно, я уже много раз нападал.

Мы очень быстро погружаемся в полный мрак.

Нападение очевидно связано с умным голосованием. Значит точно нужно в нем участвовать.

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