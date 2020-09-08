ЕСПЧ присудил первые компенсации задержанным в Москве на акции в марте 2014 года

Европейский суд по правам человека рассмотрел иск 13 человек, задержанных на акциях 2 марта 2014 года в Москве против ввода войск на территорию Украины, и присудил им компенсации. Как передает «ОВД-Инфо», всем ЕСПЧ присудил по €5 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Также возместить должны оплаченные по решению российских судов штрафы и судебные издержки.

2 марта 2014 года люди вышли на улицы в связи с тем, что Совет Федерации днем ранее разрешил Владимиру Путину использовать войска на территории Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране». Задержания происходили у министерства обороны, на Манежной площади и в других местах в центре Москвы. Всего, по данным «ОВД-Инфо», в тот день полиция задержала 362 человека.

Всех, кто подал заявления в ЕСПЧ, в России признали виновными в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и оштрафовали на суммы от 5 до 15 тыс. руб.

Европейский суд усмотрел в действиях российских властей нарушения статьи 11 (право на свободу мирных собраний), ст. 6 (право на справедливый суд) и ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека.

Это первое постановление Европейского суда по правам человека по коллективным жалобам, связанным с массовыми задержаниями начала 2014 года в Москве.