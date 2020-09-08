Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершение пьяного ДТП, в котором погиб Сергей Захаров. Как передает РБК, один из потерпевших заявил к Ефремову иск на сумму порядка 7 млн руб. Суд снизил эту сумму до 800 тыс. руб. Другие потерпевшие потребовали у актера символическую компенсацию в рубль.

Судья указала, что, согласно исследованиям, проведенным в рамках дела, джип Ефремова был полностью исправен, а он сам находился в состоянии сильного опьянения. Следы наркотиков, кроме организма Ефремова, нашли и в салоне автомобиля. Очевидцы ДТП однозначно указывали полицейским на Ефремова как на водителя джипа и виновника ДТП.

При этом суд учел, что у Ефремова четверо детей, в том числе несовершеннолетняя дочь-студентка. Он имеет госнаграды и хронические заболевания. «Кроме того, в последнем слове Ефремов заявил о признании вины. Суд считает возможным расценить это как частичное признание вины и отнестись к этому как к смягчающему обстоятельству», — сказала судья.



8 июня на Садовом кольце Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Он умер в НИИ имени Склифосовского.