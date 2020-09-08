Член президиума КС Белоруссии Максим Знак о ситуации с Марией Колесниковой

Помните, Маша говорила на митингах, что она думает по поводу происходящего в стране? Она говорила, что она - СЧАСТЛИВА, что белорусы - такие невероятные!

Я СЧАСТЛИВ, что Ваня и Антон, судя по всему, в безопасности. Для меня это - главное. Это гораздо лучше, чем исчезновение и неизвестность. Слава Богу, что не только ГПК Беларуси подтвердил "убытие", но и Украина подтвердила прибытие. Я не верю ни на секунду в правдивость озвученных официальных версий. Я жду, когда вернется связь, и они сами всё расскажут.

Я СЧАСТЛИВ, что Маша переиграла все хитрые планы и вышла победителем из этой ситуации. Я не знаю, что произошло - но я охотно верю, что она разорвала паспорт или выскочила из машины... В любом случае у них НЕ получилось. Сейчас они говорят, что Маша задержана - ОК, значит ответственность за неё несёт наше государство. А с задержанием сейчас разберемся.

Я читаю и перечитываю версию власти, и не могу поверить, что все настолько тяп-ляп.

Давайте попробуем ненадолго забыть о том, что Мария получала угрозы и "предупреждения" начиная с мая, и никогда не рассматривала вариант выезда, более того - позавчера прямо говорила, что даже в случае давления останется в стране. Тем более вряд ли она бы внезапно "исчезла" не сказав о своих планах никому, так что Иван и Антон подняли бурю, поставили на ноги адвокатов, сами отправились ее искать, и тоже пропали. Так себе конспирация - бежать из страны, предварительно подав заявления о пропаже человека (родственники Марии и Ивана такие заявления подали). Но ладно, давайте обо всем этом забудем. Возьмем только историю "прорыва" границы.

Представьте, три человека в БМВ-единичке проходят паспортный и таможенный контроль - ура, свобода. Потом они едут и их хотят остановить, но они срываются с места, выбрасывают Машу из машины, потом где-то бросают машину вместе с записанным на телефон обращением, и убегают в предрассветную темень. Все выглядит вполне правдоподобно?

Давайте по порядку. В БМВ-единичку надо разместить три человека. Какая вероятность того, что на заднем сидении окажутся двое?

Ок, допустим сели вдвоём, так удобнее. И вот сзади сидит Мария Колесникова (на фото) и Антон Родненков на фото справа на фото. Два вопроса: ЗАЧЕМ он будет выталкивать Машу из машины (ведь БМВ это не воздушный шар, и вряд ли нужно избавляться от лишнего груза) и КАК он сможет это сделать?

Дальше вопросы только множатся. Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по прежнему показывает Минск?

Да какая разница, как ответят на эти вопросы. Всем все понятно. А мне интересно, что Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание. Скажите, какое преступление или хотя бы правонарушение совершает гражданин Республики Беларусь, который прошел таможенный и паспортный контроль, и которого "выкидывают" из машины, когда водитель не подчиняется требованиям патруля? Вообще что нарушает этот человек? Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время - ведь вчера ее получается не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость.

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