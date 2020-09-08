В Киеве заявили о насильственном вывозе оппозиционеров из Белоруссии

Мария Колесникова, по некоторым данным, порвала свой паспорт во время высылки ее из Белоруссии. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что представителей Координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова, Ивана Кравцова и Марию Колесникову насильственно вывезли из страны на границу с Украиной.

«Это был насильственный вывоз из родной страны. Марию Колесникову не смогли вывезти из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла меры, чтобы не допустить ее передвижения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет лично Александр Лукашенко», — написал Геращенко в Facebook.

Мария Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза она порвала свой паспорт, уточняет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.