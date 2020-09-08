Украина подтвердила прибытие белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова

Государственная погранслужба Украины сообщила о прибытии в страну представителей Координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяется порядок пересечения государственной границы. Гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала», — говорится в сообщении.

Сегодня в Минске сообщили, что Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова пытались покинуть страну. При этом последняя была задержана белорусской стороной. Накануне в КС Белоруссии заявляли о пропаже своих соратников. По словам очевидцев, Колесникову похитили неизвестные в центре Минска. Покидать страну она и ее коллеги не собирались. Наблюдатели говорят о возможной насильственной высылке оппозиционеров.



