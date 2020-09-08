Погранкомитет Белоруссии заявил об отъезде Марии Колесниковой на Украину, госСМИ сообщают о ее задержании

Члены Координационного совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов «прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины». Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Госканал «Беларусь 1» пишет в Telegram, что «члены координационного совета по захвату власти Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу». А «их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе».

В понедельник сообщалось, что члена Марию Колесникову возле Национального художественного музея Минска неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Связь пропала с ней, а также с пресс-секретарем КС Родненковым и с исполнительным секретарем Иваном Кравцовым. 5 сентября стало известно, что члена президиума КС Ольгу Ковалькову насильно вывезли из страны в Польшу. Она отметила, что ее вывезли из страны как ранее Светлану Тихановскую.



