«Голос»: Борьба с коронавирусом превратилась в инструмент по ограничению избирательных прав россиян

В России складываются две параллельные избирательные системы — для «своих» и для всех остальных, констатируют эксперты движения «Голос», проанализировав региональные кампании.

«По сути оппоненты «административных» кандидатов вынуждены вести избирательные кампании по гораздо более жестким правилам, чем их конкуренты. Эти различия проявляются во всем: в освещении деятельности кандидатов в СМИ, содействии или воспрепятствовании в ведении ими агитации, решениях судов и избиркомов и даже в необходимости следовать эпидемиологическим ограничениям в «эпоху коронавируса», — говорится в докладе.

Эксперты отмечают, что снятие эпидемиологических ограничений на работу мест массового скопления людей демонстрирует непропорциональность и необоснованность запрета на проведение митингов, пикетов и встреч с избирателями, тем более, когда такие запреты не распространяются на кандидатов, поддержанных властью.

Также в докладе обращается внимание на «тотальное доминирование власти в СМИ, манипулирование общественным мнением в соцсетях, воспрепятствование оппозиционным кандидатам и, наоборот, создание преимуществ для кандидатов «административных». Так, медиамониторинг показал, что суммарная упоминаемость «административных» кандидатов в соответствующих региональных СМИ оказалась в семь раз выше упоминаемости всех остальных кандидатов вместе взятых. Самое неравное освещение кандидатов сложилось в Ленинградской области, где губернатор Александр Дрозденко упоминается почти в 24 раза чаще, чем все остальные его оппоненты. В лидерах по медианеравенству также оказались Краснодарский край, Смоленская, Пензенская, Костромская, Калужская и Ростовская области.