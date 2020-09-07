Любовь Соболь: Навального отравили «Новичком». Где расследование?

Алексей Навальный впал в кому. Точных объяснений этого у наших российских врачей — нет. Вместо этого у них — заявления о нарушении обмена веществ без точной причины, почему этот обмен настолько нарушился, что Навальный впал в кому. А ну и еще есть рассказы про диету, стресс и отсутствие завтрака.Уголовного дела по статье о покушении на жизнь общественного деятеля — нет. Просто нет. Человек в коме и заявления Ангелы Меркель о том, что Навальный стал жертвой покушения с помощью боевого нервно-паралитического яда есть, а дела уголовного в России — нет.Вместо этого всего есть требования к Германии предоставить информацию. И выглядит это все так, что вот если Германия эту информацию не предоставит или предоставит ее так, что нашим она чем-то не понравится, то это Германия будет виновата, что дело в России нет. Прямо мастерство госпропаганды.Но мы на эту пропаганду не поведемся. И поэтому я снова хочу это повторить. Германия определила вещество, которым отравили Алексея Навального, потому Навального доставили к ним на лечение. Но Навальный впал в кому в России. И расследовать, почему он впал в кому и кто его отравил, должны в России. И не потому что этого Ангела Меркель потребовала или санкции против «Северного потока — 2» могут ввести, а потому что это покушение на убийство политика в России.Это очень печально для нашей страны, что такие очевидные истины нужно говорить вслух и потом еще повторять их. Но если мы живем в такой стране, что это нужно повторять, то я буду повторять. И буду требовать возбудить дело о покушении на жизнь общественного деятеля, провести расследования и официально назвать имена тех, кто отравил Навального. И всех, кому небезразлично не только то, что Алексея Навального отравили, но и то, как наши власти на это реагируют и как вообще работает наше государство, призываю присоединиться к этому требованию.