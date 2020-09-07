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Аббас Галлямов: Лукашенко делает непростительно много ошибок

07.09.2020

Похищать надо менеджеров, которые организуют протест; при этом ни в коем случае нельзя трогать людей, являющихся его символами

Лукашенко в очередной раз продемонстрировал неспособность действовать рационально. Похищать надо менеджеров, которые ОРГАНИЗУЮТ протест; при этом ни в коем случае нельзя трогать людей, являющихся его СИМВОЛАМИ. Протест держится на эмоциях, а атака на символ эти эмоции лишь подхлестнет.

При всем уважении к Колесниковой, да и к остальным членам Координационного совета оппозиции, не они являются драйверами оппозиционных выступлений. Таковых вообще нет. Белорусский протест - из тех, что называются «leaderless». Организуется он абсолютно спонтанно - именно за счет эмоций. Сейчас последних добавится. Это как бензина в костер плеснуть.

Лукашенко делает непростительно много ошибок. Впрочем любой каудильо, подменивший политику администрированием, рано или поздно растеряет политические навыки и придет к тому, к чему пришел экс-президент Беларуси. Под занавес своей карьеры выглядеть он будет как заплывший дряблым жиром бывший боксер, пропускающий от дерзкого новичка удар за ударом.

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