Меркель допустила введение санкций против «Северного потока – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает введение против России санкций, которые могут коснуться строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, передает DW.

«Канцлер присоединилась к заявлению министра иностранных дел, которое он сделал на выходных», — отметил Зайберт, говоря о возможной реакции ЕС на отравление Алексея Навального.

В воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Мас увязал отравление Навального со строительством газопровода: «Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по «Северному потоку – 2».

По его словам, прекращение строительства трубопровода причинит ущерб германским и европейским компаниям, но было бы неправильно «с самого начала исключать» какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального.